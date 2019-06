Kravlede op på tog og blev forbrændt af køreledning

Søndag 2. juni 2019 kl. 10:51En 22-årig mand befinder sig på Rigshospitalet i København, hvor han behandles for alvorlige kvæstelser som følge af, at han i morgenstunden kravlede op på et tog og blev forbrændt af en køreledning på banegården i østjyske Kolding. En dumdristig og livtruende handling.Der er ingen aktuel info fra sygehuset om den unge mands tilstand.