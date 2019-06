2½ gange så varmt i Indien som i Danmark søndag 2. juni 2019

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 2. juni 2019 kl. 05:09Mens Danmark er ved at bevæge sig ind i sommer, og de fleste nyder, at varmen tager til - er situationen en anden i asisatiske Indien, hvor de 1,3 milliarder mennesker lige nu "lider". Under 2½ gange så høj temperatur som i Danmark. Man er ½ grad fra den kun 3 år gamle rekord på 51 grader.Inderne skal indstille sig på denne mega-varme endnu 1 uges tid, mens meteorologerne varsler stigning fra 21 i dag til 23 grader i Danmark i morgen.