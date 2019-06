Fodboldspiller død - dræbt i bil

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 1. juni 2019 kl. 22:02Den spansk fødte fodboldspiller José Antonio Reyes er død 35 år. Han blev dræbt i en voldsom bil-ulykke ved den sydspanske by Sevilla. Fodboldverdenen er i chok over hans brutale død og sørger over, at fodboldspillet har mistet et stort talent. Som netop tog sin begyndelse i Sevilla.José Antonio Reyes har bl.a. spillet for en række storklubber - Arsenal, Real Madrid, Atletico Madrid og Benfica. Ved sin død var han en del af holdet i Extremadura.