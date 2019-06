8 bjergbestigere forsvundet i Himalayas km-højder

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 1. juni 2019 kl. 20:13Det koster i øjeblikket næsten dagligt menneskeliv blandt bjergbestigere på Mount Everest. Nu følger den indiske del af Himalaya efter. I øjeblikket er en storstilet eftersøgning igang, fordi 8 bjergbestigere er forsvundet i bjergkædens km-højder. 4 englændere, 2 amerikanere, 1 australier og 1 inder.Håbet om at finde dem i live svinder ind, samtidig med at eftersøgningen forsinkes af vejret. I morgen sættes også en helikopter i aktion. Da det imidlertid er flere uger siden, de 8 startede på deres tur og ikke siden har givet sig til kende, er udsigterne for deres redning mørke.De 8 ville bestige Nanda Devi øst næsten 8 km højt.