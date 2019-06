Cykelrytter død efter at være blevet kørt ned under løb

Lørdag 1. juni 2019 kl. 18:21Et 18-årigt cykelrytter-talent, der i går blev kørt ned under et stort løb i østjyske Odder, er nu død af sine kvæstelser. Han blev påkørt af en bil med en 27-årig kvinde ved rattet og blev alvorligt kvæstet hastigt bragt på sygehus. Hvor det altså ikke lykkedes lægerne at redde hans liv. En sand tragedie.Han blev ramt frontalt af bilen. Det er endnu uklart, hvordan det lykkedes bilisten at komme ind i området med cykelrytterne.