Tragedie! - cyklist væltede ud foran bil og blev kørt ihjel

Lørdag 1. juni 2019 kl. 09:50En 50-årig mand blev dræbt på stedet, da han i sent aftes på sin cykel væltede ud foran en bil og blev påkørt i østjyske Århus. Bilisten havde ingen chance for at undgå den skæbnesvangre ulykke. Mandens hustru oplevede den tragiske ulykke på nærmeste hold, idet de 2 fulgtes på cykelturen.Ulykken skete, da de cyklede retur fra Tivoli Friheden i det store rekretive område i bydelen Marselisborg.