Danske Eurojackpot-millionærer men ingen 1. præmie vindere

Fredag 31. maj 2019 kl. 21:24Det "lunede i foret" hos et par danske Eurojackpot spillere i aften. De vandt begge en 2. præmie til 2.355.895 kr. Hvilket nok kan inspirere andre til at spille med i næste uge, hvor 1. præmiepuljen desuden er steget til 266 millioner kr., fordi der heller ikke var vindere af 1. præmier denne gang.I Vikinglotto for 2 døgn siden smuttede hele 1. præmiepuljen på 67 millioner kr. til udlandet. Der var slet ingen danske vindere af større præmier.