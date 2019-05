Kæde af sportbutikker i alvorlige økonomiske problemer

Fredag 31. maj 2019 kl. 19:04Den danske sportbutik-kæde Sportmaster, der har 92 forretninger rundt i landet, er i alvorlige økonomiske vanskeligheder. Butikkæden har i 7 år været ejet af en kapitalfond, som netop har tilført 35 friske millioner kr., mens bankforbindelsen Nordea har eftergivet gæld på 125 millioner kr.Sportmaster har haft underskud de seneste 3 år, og helt galt var det i 2018 med et minus på 115 millioner kr.Sportmaster drives via en stribe selskaber bl.a. Sport Danmark A/S, der alle ejes af Cidron United L.P. med hjemsted på de engelske kanaløer.