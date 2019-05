Musiker død

Torsdag 30. maj 2019 kl. 19:20Den amerikanske blues musiker Tony Glover er død 79 år. Han døde af naturlige årsager efter et begivenhedrigt liv i musikkens verden. Hvor han var inspirator for mange af de kendte bl.a. Mick Jagger (Rolling Stones), Bob Dylan, Patti Smith og rockbandet The Doors.Tony Glover (navngivet Dave Glover ved fødslen) kom til verden i Minnesota, hvor han allerede som teenager skabte forskellige bands. Han var stadig aktiv ved sin død.