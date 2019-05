Dansk Folkeparti styrtdykker yderligere hos vælgerne

Torsdag 30. maj 2019 kl. 15:52Alt imens de såkaldt røde partier nu står til 101 mandater ud af de 179 i Folketinget, fortsætter Dansk Folkeparti (DF) med at styrtdykke hos vælgerne. Seneste lavpunkt er 9,5% af stemmerne i en aktuel opinion fra analysefirmaet YouGov. Det kan sagtens blive endnu værre for DF frem til valgdagen næste onsdag.Socialdemokraterne med 28,1% - de radikale med 8,4% og Venstre med 18,3% af stemmerne befinder sig øjensynligt på et stabilt niveau hos vælgerne.