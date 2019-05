Katastrofe på Donau - 7 dræbt og 21 er endnu ikke fundet fra kæntret båd

Torsdag 30. maj 2019 kl. 15:10En såkaldt flodbåd, der i aftes kæntrede og sank på Donau i den ungarnske hovedstad Budapest, sætter tragiske spor. En sand katastrofe har siden den voldsomme ulykke, hvor båden øjensynligt blev påsejlet af en anden større båd, udviklet sig. Indtil videre med 7 dræbte og 21 af de ombord værende endnu ikke fundet. Chancen for at finde dem i live er nu nærmest skrumpet til nul, lydet det pessimistisk fra redningfolkene. Det selvom en storstilet redning aktion stadig er igang, til trods for at regnen siler ned og strømmene i floden gør det yderst vanskeligt. Der var 34 ombord på flodbåden.Ifølge aktuel info var de indtil videre 7 dræbte sydkoreanske turister, der var deltagere i en planlagt forunderlig sightseeing på populære Donau.