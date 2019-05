Ung mand sigtet for at myrde mand - konen døde af røg

Torsdag 30. maj 2019 kl. 10:05Dramaet omkring det dødfundne restauratørpar i den sydvestjyske ferieby Blåvand fortsætter. Om nogle timer fremstilles en 19-årig mand i grundlovforhør, efter at han i aftes blev anholdt og sigtet for at have myrdet manden, mens konen døde af røgen, da deres hus blev flammernes bytte for et par døgn siden.Den unge mand er tysker, men yderligere om ham og hans forbindelse til Blåvand og restauratørparret foreligger endnu ikke. Ej heller noget motiv for ugerningen er der oplysninger om.