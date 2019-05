21 slået ihjel i kollision-brand mellem fyldt bus og lastbil

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 30. maj 2019 kl. 04:19Dødtallet kan stige, men meldes nu at have nået 21, der i går blev slået ihjel i en brutal kollision-brand mellem en bus og en lastbil i bjergene i Veracruz ved den mexicanske golf. Yderligere 30 blev nemlig kvæstet heraf mange alvorligt i ulykken. Bussen med de mange passagerer væltede og udbrændte totalt.Bussen var på vej hjemad med passagererne, som havde været på en pilgrimrejse. 2 af de dræbte befandt sig i lastbilen, der blev knust til ukendelighed ved kollisionen. Ulykken skete som følge af, at chaufføren i det ene af køretøjerne mistede herredømmet. Detaljer herom foreligger ikke.