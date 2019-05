Restauratørpar døde i flammehav - myrdet?

Onsdag 29. maj 2019 kl. 23:40Politiet har iværksat omfattende og intensiv efterforskning i kølvandet af en heftig brand, der henover natten i går lagde et hus i den sydvestjyske ferieby Blåvand i ruiner. Et lokalt restauratørpar døde i flammehavet - men var de forinden blevet myrdet? Det spørgsmål forsøger politiet at få besvaret.Man har siden branden og fundet af det døde par i ruinerne betragtet såvel branden som deres død med mistænksomhed. Hvilket er blevet forstærket i dag under den fortsatte efterforskning.