Kvinde forsøgt myrdet med kniv og halsgreb - mand fængslet

Onsdag 29. maj 2019 kl. 21:08En 26-årig kvinde blev i nat forsøgt myrdet dels med en køkkenkniv og dels med halsgreb i den lille sydvestjyske by Arrild. En 23-årig mand blev senere anholdt og i dag fremstillet i grundlovforhør, hvori han blev varetægtfængslet. Kvinden var i overhængende livfare, men den situation er nu ovre ifølge aktuel info fra sygehuset.Der foreligger ikke oplysninger om årsagen til den unge mands brutale overgreb på kvinden. Han har erkendt volden, men ikke at have haft til hensigt at myrde hende.