Ung mand dræbt af tog - trafikken indstillet

Onsdag 29. maj 2019 kl. 18:11En ikke nærmere identificeret ung mand blev i eftermiddag dræbt af et tog på stationen i østjyske Hedensted (mellem Vejle og Horsens). Der er endnu ikke klarhed over årsagen til den dødelige ulykke, om den i givet fald var et nyt selvmord. Politiet er igang med undersøgelser.Tog-trafikken er indstillet på ruten forbi Hedensted, hvorfor trafikken mellem Jylland og Fyn/Sjælland også er påvirket.