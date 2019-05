Uvejr hærger videre - ekstrem vind dræber og kvæster

Onsdag 29. maj 2019 kl. 05:52Det centrale USA fortsætter med at være hærget af et ualmindelig voldsomt uvejr. Nye tornadoer har de seneste par døgn spredt død og ødelæggelse i staterne Ohio og Indiana. Indtil videre er en enkelt dræbt, men langt over 100 kvæstet som følge af de ekstreme vindhastigheder.I sidste uge ramte tornadoer især staterne Missouri og Oklahoma. Allerede da havde uvejret kostet 7 livet.