Hus på landet nær vandet brændt ned til grunden

Tirsdag 28. maj 2019 kl. 23:26Da man ikke umiddelbart har kunnet finde nogen årsag til en heftig brand i en ejendom på landet nær vandet på det nordlige Fyn (Nærå Strand) i aften, søger politiet oplysning hos folk i lokalområdet for at afsløre eventuelt usædvanlige aktiviteter. Ejendommen er nu på det nærmeste brændt ned til grunden.Beboelsen stod i lys lue, da brandvæsenet nåede frem. Dette og så den kendsgerning, at man ikke har kunnet finde et egentligt arnested for ilden, understøtter mistanke om, at branden kan være påsat. Der var ingen hjemme, da branden opstod.