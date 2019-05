Det dansk-svenske postvæsen fyrer igen - 200 i hovedsædet

Tirsdag 28. maj 2019 kl. 18:37Så ryger der mange hoveder igen i det dansk-svenske postvæsen (Postnord). En ny omfattende fyringrunde rammer 200 i hovedsædet i Sverige. Iblandt dem, der mister jobbet, er en række chefer. Desuden fyres indenfor stabfunktioner, og det kan derfor ikke undgå at ramme danskere, som arbejder på svensk grund.Om nogen rigtig har styr på udviklingen i postvæsenet i dag er et åbent spørgsmål. Der bliver ved med at ske indretning på de nye tider, idet brevposten styrtdykker mod nul (den faldt i 2018 med 18%). Derimod er der vækst på pakkeområdet.