Ægtepar døde i mistænkelig brand - huset helt udbrændt

Tirsdag 28. maj 2019 kl. 11:28En heftig brand henover natten har udslettet et hus i sydvestjyske Blåvand. Samtidig er et ældre ægtepar fundet døde i deres helt udbrændte hjem. Politiet efterforsker branden og fundet af de 2 som mistænkelig. Altså om de eventuelt blev dræbt inden branden, eller om de mistede livet som følge af ild og røg.Det var en nabo, der ved 2-tiden slog alarm. Da brandvæsenet nåede frem, stod huset i lys lue, og der var ingen mulighed for at redde det fra flammerne.