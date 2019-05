Farlig fart - ung mand mistede herredømmet - og motoren!

Tirsdag 28. maj 2019 kl. 08:12At farten er farlig (og dræber) blev i aftes dokumenteret endnu engang, da en ung mand mistede herredømmet over sin bil i nordsjællandske Hillerød. Hvor han med stor kraft kolliderede med en lygtepæl, og hele motoren og øvrigt indhold i motorrummet blev slynget ud af bilen.Den unge mand "slap" med ikke livtruende kvæstelser, og uden at andre blev involveret. Et mirakel midt i fartens voldsomme øje. Endda i et boligområde i udkanten af byen.