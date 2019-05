Mere kaos i Østrig - regeringen bragt til fald af parlamentet

Mandag 27. maj 2019 kl. 21:50Det er kun en uges tid siden Østrig kom i fokus ikke mindst i Europa på grund af en video, der bragte vicekansleren i en yderst kritisabel mulig rolle omkring stor-korruption. Det førte til afgang af alle ministre fra det ene af regering-partierne. I dag har parlamentet så afsat hele regeringen. Alpelandet ledes det næste døgn af en midlertidig kansler og regering.En ny mærkværdig situation, der sættes i kontrast af, at den nu afsatte kansler Sebastian Kurz og hans konservative parti netop har haft et kanonvalg til Europa-Parlamentet. I hvilken forbindelse også den kontroversielle tidligere vicekansler Heinz-Christian Strache har opnået valg - et mandat han tidligere på dagen meddelte, han ville beklæde, men nu i aften er meddelelsen herom forsvundet i de østrigske politik-tåger.Vi kommer til at høre mere til Østrig og landets politiske kaos...