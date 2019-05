Dødeligt kaos - 15 dræbt i brutalt opgør i fængsel

Mandag 27. maj 2019 kl. 13:54Brutaliteten i sydamerikanske Brasilien er ufattelig og uendelig. I weekenden blev 15 dræbt i et brutalt opgør i et fængsel i den nordlige del af landet. Et sandt dødeligt kaos opstod omkring besøgtid i et stort fængsel i byen Manaus. Der er endnu ingen klarhed over, hvad der udløste aktionen eller dens forløb.Der foreligger ingen oplysninger om antallet af kvæstede, men derimod at man har iværksat en undersøgelse for at blive klogere på, hvad der egentlig foregik.