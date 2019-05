Dansk Folkeparti blev den helt store taber ved Europa-Parlament valget

Mandag 27. maj 2019 kl. 11:48Der tegnede sig i timerne efter valgstedernes lukning allerede i aftes et klart billede af, at det fremmedfjendske Dansk Folkeparti (DF) ville blive den helt store taber ved Europa-Parlament valget. Nu er stemmerne gjort op, og det er fakta, at DF fik en kæmpe vælgerlussing. Partiet mistede med kun 10,7% af stemmerne 3 af sine 4 mandater i Europa-Parlamentet. For Folkebevægelsen mod EU var katastrofen ligeså stor, idet man med kun 3,7% af stemmerne tabte sit enlige mandat. Overraskende blev Venstre Danmarks største EU-parti med 23,5% af stemmerne og Socialdemokraterne derefter med 21,5%.SF og de radikale stormede begge frem og fik henholdsvis 13,2% og 10,1% af de danske vælgeres stemmer. De konservative fik 6,2% og Enhedslisten 5,5%. Valgdeltagelsen blev på 66%, dvs. at hver 3. vælger blev hjemme.