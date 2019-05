Dansk Folkeparti den helt store taber ved EU-valget og små partier er ude

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 26. maj 2019 kl. 22:27Det gik så slemt som det næsten kunne ved dagens valg til Europa-Parlamentet for det fremmedfjendske Dansk Folkeparti (DF). Vælgerne flygtede, og partiet mister som det ser ud nu 3 af sine 4 medlemmer i EU. Et forvarsel også for folketingvalget 5. juni, hvor DF ligeledes forventes at bliver minimum halveret. Der er omvendt glæde hos Socialdemokraterne, Venstre, de radikale og SF, som alle har markant fremgang ved dagens valg. Derimod har de små partier fået en ordentlig en over næsen. De er nærmest alle ude. Også Folkevægelsen mod EU har fået en begmand.Forholdsvis sikre prognoser for det endelige valgresultat forventes at være klar inden midnat.