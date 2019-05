31-årig mand fængslet for et brutalt mord i Stubbekøbing

Søndag 26. maj 2019 kl. 19:54Det var en 31-årig mand, der sent i aftes førte kniven og myrdede en 32-årig mand i dennes hjem i Stubbekøbing på Nordfalster. Den sigtede mand blev i eftermiddag fremstillet i grundlovforhør og varetægtfængslet til 14. juni. Morder og offer kendte hinanden, men hvorfor det kom til det blodige opgør er endnu uvist.Mordvåbnet var en køkkenkniv, som politiet fandt smurt ind i blod på et bord i den myrdedes hjem. Det var også der, den sigtede for mordet blev anholdt.