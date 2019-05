Brutal mordsag under udvikling - en 32-årig fundet dræbt i Stubbekøbing

Søndag 26. maj 2019 kl. 09:16En ny brutal mordsag er under udvikling i Stubbekøbing på Nordfalster. Hvor en 32-årig mand er fundet dræbt og en person i den forbindelse anholdt. Den ikke nærmere identificerede anholdte vil i løbet af dagen blive fremstillet i grundlovforhør. Politiet er fortsat tilbageholdende med detaljer om mordet. Det har fundet sted i centrum af byen, som henover natten har været afspærret og genstand for intense undersøgelser. Også et hus, hvori den dræbte øjensynligt er fundet, er i politiets fokus. Der er klare spor af en brutal ugerning i og ved huset.En stor politiindsats og tilkaldt redning helikopter, der landede midt i byen, har vakt stor opmærksomhed blandt de 2.300 indbyggere i Stubbekøbing.