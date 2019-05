3 gårdlænger brændt ned - stuehuset blev reddet

Lørdag 25. maj 2019 kl. 22:43Denne lørdag aften har en familie i landsbyen Asperup 10 km fra fynske Middelfart mistet 3 gårdlænger. Der brændte ned i løbet af nogle få timer, men til gengæld kan de glæde sig over, at stuehuset blev reddet. Det lokale brandvæsen kunne intet stille op mod flammerne ved ankomsten.Derfor blev mandskab fra yderligere 2 brandstationer tilkaldt. De er nu allesammen igang med efterslukningen, som forventes at vare hele den kommende nat. Der foreligger ingen oplysninger om årsagen til ildens opståen.