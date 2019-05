Fysiske butikker er out i USA - Europa har lidt tid endnu

Lørdag 25. maj 2019 kl. 19:48Den verden omspændende, engelsk baserede modekoncern Arcadia Group knalder dørene i for bestandigt i sine fysiske Topshop butikker i USA. De er ikke længere økonomisk forsvarlige at drive. Det er derimod webshoppen. Den drastiske beslutning får ikke betydning i Europa - der endnu har lidt tid at løbe på med de gammeldags butikker.Arcadia har 19.000 ansatte worldwide, men det antal vil naturligvis blive mindre, efterhånden som den digitale handel overtager markedet. Og dog - måske vil der blive skabt nye produkter og jobs.Grundlaget for Arcadia Groups aktiviteter i dag skriver sig tilbage til England for 110 år siden. Hvor en 18-årig flygtning fra Litauen slog sig ned og lagde kimen til det hele med mærket Burton. Virksomheden voksede op omkring Leeds, hvor den stadig har sit hovedsæde. Mere kan læses på www.arcadiagroup.co.uk - hvor også de mange brands er præsenteret.