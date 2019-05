Rebelsk advokat død

Fredag 24. maj 2019 kl. 22:03Advokat Jesper Berning, der ikke mindst var kendt for at påtage sig at forsvare kendte og kontroversielle personer, er død 75 år. Han var en rebelsk fagmand, særdeles veluddannet med bl.a. en juridisk doktorafhandling i CVet. Ligesom han ikke gik af vejen for at kommentere kontroversielle emner og i opgør med juridiske kolleger.Jesper Berning var i sin tid forsvaradvokat for eksempelvis Fremskridtpartiets stifter Mogens Glistrup og B&W-finansmanden Jan Bonde Nielsen. De seneste år var han fysisk besværet efter en faldulykke.