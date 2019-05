Det engelske kaos er total - landets leder træder tilbage i en hektisk tid

Fredag 24. maj 2019 kl. 12:15Den engelske premierminister Theresa May (billedet) træder tilbage som landets leder. Hun har netop meddelt, at 7. juni er det slut, og inden da skal der findes en ny frontfigur, der kan gennemføre Englands farvel til EU i overensstemmelse med vælgernes beslutning for 3 år siden. Netop landets udtræden af det europæiske fællesskab var det hun blev valgt til at stå i spidsen for, men altså ikke har kunnet gennemføre. Modstanden mod hendes oplæg til et farvel har mødt stigende modstand i såvel hendes konservative parti som i parlamentet. Det engelske kaos må sige at være total med det aktuelle PM-farvel.Der bliver nu hektisk aktivitet i det konservative parti, som skal udpege den nye premierminister. Hvis opgave bliver at samle flertal i parlamentet for det forsinkede farvel til EU.