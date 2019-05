Rejseselskab er i økonomisk kæmpekrise - må sælge ud

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 24. maj 2019 kl. 10:51"Giganten" indenfor rejser - Thomas Cook er i økonomisk kæmpekrise og må sælge ud af aktiverne for at overleve. Det betyder sandsynligvis ejerskifte i de nordiske lande, hvor rejseselskabet ejer bl.a. Spies. En såkaldt kapitalfond står klar i kulissen til at købe flyselskab og rejseaktiviteter i alle de skandinaviske lande.Om nogen kan overskue Thomas Cook som virksomhed eller dens økonomi er et velplaceret spørgsmål. Angiveligt tumler man rundt med en gæld på 10 milliarder kr. En størrelse, der er svær at lappe på.