Grib chancen og skift politikerne ud - grænsekontrol har kostet 1 milliard

Torsdag 23. maj 2019 kl. 22:35Grundlovsdag 5. juni er chancen der for hr. og fru Danmark, der betaler det enorme bureaukratiske "gilde" i Danmark og undertrykkes af ubeherskede politikere og ansatte. Ved folketingvalget er muligheden der for at skifte politikerne ud. Hvilket øjensynligt er på vej eksempelvis med en kæmpe udrensning af bl.a. det dyre bekendtskab Dansk Folkeparti (DF), som fik gennemtrumfet grænsekontrol. Den har nu kostet omkring 1 milliard kr., viser nye tal. Man forsøger at bilde folket ind, at det "kun" er 275 millioner kr. Hvilket jo også er et fantastisk stort beløb for en helt meningløs kontrol.Dansk Folkeparti er på vej til at blive straffet ved folketingvalget. Nemlig med en halvering af vælgernes tilslutning. Halvdelen af DF-politikerne ryger ud af Folketinget. Samme vej bør det gå med mange andre, der også har fortjent at blive smidt på porten. Det gælder både socialdemokrater og Venstre-folk, der har bakket DF op og gennemført den menneske-fjendske politik på masser af områder.