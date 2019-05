Intet at gøre - 4-længet stråtækt idyl brænder totalt ned

Torsdag 23. maj 2019 kl. 14:57En 4-længet stråtækt idyl i landsbyen Valby 5 km fra nordsjællandske Helsinge brænder totalt ned i eftermiddag. Der er intet at gøre mod flammerne, som hurtigt fik fat og overtændte den gamle gård. Et stort antal brandfolk fra flere stationer har de sidste par timer kæmpet mod ilden.Brandårsagen formodes at kunne findes omkring et pillefyr og en skorsten.