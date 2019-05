Præsentabel og fit kvinde forsvundet og eftersøges

Torsdag 23. maj 2019 kl. 07:48En større eftersøgning med såvel helikopter som hunde har stået på henover natten i nordjyske Ålborg, hvor en 55-årig kvinde i går forsvandt fra sit hjem på et plejecenter. Hun er dement, men er både præsentabel og fit, når man møder hende. Derfor er eftersøgningen vanskelig.I første omgang har politiet koncentreret sig om at søge efter kvinden i lokalområdet, men i dag udvides eftersøgningen. Kvinden er også tidligere forsvundet fra sit hjem, men er da vendt tilbage. Frygt for at det ikke sker denne gang har forårsaget den omfattende eftersøgning.