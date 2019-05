Ung mand stukket ned i Haslev - af sin 15-årige ex-kæreste!

Onsdag 22. maj 2019 kl. 07:12En 20-årig mand blev sent i går eftermiddag hastigt indlagt på sygehus og opereret, efter at han på gaden i sydsjællandske Haslev blev stukket ned af sin kun 15-årige ex-kæreste. Et ungdommeligt og brutalt opgør, må det karakteriseres. Efter ugerningen stak pigen af og var kortvarigt på fri fod.Hun blev hurtig fundet og anholdt. Om den unge knivstikker skal fremstilles i grundlovforhør er endnu uvist. Der er ingen nye meldinger om offeret, som i aftes var udenfor livfare.