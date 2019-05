En skandaløs verden - en brud for 1.000 kr. og en gang sex for 30 kr.

Tirsdag 21. maj 2019 kl. 22:57Det er indikutabelt så skandaløst verden ser ud. Umenneskelig behandling af flygtninge, forfølgelse af anderledes tænkende politisk og religiøst, misbrug af kvinder som ikke mindst sex-objekter o.s.v. En aktuel rapport fra asien beretter om uhyrlige forhold i Nordkorea. Hvorfra titusindvis af kvinder "leveres" til nabolandet Kinas mænd. Der kan købe en brud for 1.000 kr. og/eller en omgang sex for 30 kr. Den nye rapport fra Korea Future Initiative præsenterer uhyrligheder identiske med afsløringer af forholdene i en rapport om samme beografiske område i fjor fra Human Rights Watch.Rapporten fra Korea kan læses på www.koreafuture.org - titlen er "Sex Slaves: The Prostitution, Cybersex & Forced Marriage of North Korean Women & Girls in China".