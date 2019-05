Kendt stjernekoks restauranter lukker og 1.000 ansatte fyres

Tirsdag 21. maj 2019 kl. 20:35Den kendte engelske stjernekok Jamie Oliver (43 år) har ikke succes med alt. Hans mange restauranter i England (22 af 25) lukker og 1.000 ansatte fyres. Restauration-kæden er truet af konkurs og sat under administration. Stjernekokken selv erkender da også, at det er svært at tjene penge i branchen.Jamie Oliver dukkede op på den kulinariske stjernehimmel for 20 år siden og har opnået den ene succes efter den anden. Restauranterne var imidlertid et kæmpe kiks. De har også tidligere været truet det økonomiske sammenbrud, der nu er en realitet.