Dansk Folkeparti fortsætter styrtdykket hos vælgerne

Tirsdag 21. maj 2019 kl. 00:40Det ser meget sort ud for Dansk Folkeparti (DF), der efter al sandsynlighed bliver halveret ved det kommende valg til Folketinget 5. juni. En helt dugfrisk opinion fra analysefirmaet YouGov giver partiet kun 11% af stemmerne. Halvdelen af DFs nuværende folketingmedlemmer skal således se sig om efter anden indtægtkilde.Det ser også sort ud for det borgerlige samarbejde. Det store DF-tab af vælgere, kun 5% til de konservative og tilbagegang for både Liberal Alliance (til 4%) og Venstre (til 16%) tegner en håbløs fremtid uden chance for en fortsættelse af regeringen.