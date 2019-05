Kaos-situationen i Østrig total - alle FPØ-ministre stopper

Mandag 20. maj 2019 kl. 20:21Lige nu er det svært at se udgangen på den enorme politiske skandale, som Østrig røg ind i henover weekenden med vicekansler Heinz-Christian Straches afgang fra alle sine poster som følge af en afslørende video om hans indblanding i mulig korruption. Alle ministre fra hans parti FPØ stopper nu.Den unge konservative kansler Sebastian Kurz har meddelt, at der udskrives nyvalg (formentlig i september - hvis man kan vente så længe), men alpelandet skal jo også have en regering, der fungerer indtil da. Hvordan den del af skandale-dønningerne løses, er endnu uvist.