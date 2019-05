Tog over Storebælt stoppet af personpåkørsel i Nyborg

Mandag 20. maj 2019 kl. 11:56Så skete det igen! En personpåkørsel med dødelig udgang i østfynske Nyborg har stoppet al tog-trafik over Storebælt. Der foreligger endnu ingen enkeltheder om tragedien, som umiddelbart synes at være et nyt selvmord. Hvilket kan afledes af stedet for dramaet - ved et område med flere skoler.Der forventes tog-kørsel igen indenfor den næste halve til trekvart time, hvorefter trafikken kan normaliseres. Indtil videre kører der busser.