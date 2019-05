Sidste besøg på bar - mindst 11 dræbt i brutal massakre

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 20. maj 2019 kl. 09:40Det går utrolig brutalt for sig i sydamerikanske Brasilien, hvor man ofte skyder før man taler. I kystbyen Belém (det portugisiske navn for Bethlehem) sunder man sig endnu efter en brutal massakre på en bar i går. Hvor 11 blev dræbt i en aktion udført af 7 maskerede og svært bevæbnede mænd. Motivet er uvist.De dræbte var 6 kvinder og 5 mænd. Det kan ikke udelukkes, at dødtallet vil stige.