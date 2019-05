600 grise blev røgens bytte under stor gårdbrand

Søndag 19. maj 2019 kl. 23:28En stor gårdbrand ved Mørke på det sydlige Djursland i aften kom til at koste 600 grise livet. De har fået så meget røg under branden, at de allesammen må slagtes i morgen. Brandfolk arbejder stadig med at slukke ilden, som opstod for 4 timer siden. Brandårsagen er endnu ukendt.Det er lykkedes brandfolkene at begrænse ildens rasen til stalden med de mange grise.