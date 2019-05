Nedtælling til dyrskue, hvor Roskilde fejrer 50 år

Søndag 19. maj 2019 kl. 14:11Årets Roskilde Dyrskue står snart for døren. Nedtællingen er igang til åbningen 31. maj, hvor man samtidig fejrer 50 året for afholdelse af skuet på den nuværende dyrskueplads syd for domkirkebyen. Da man startede med dyrskuer på stedet, deltog afdøde kong Frederik den 9. i festlighederne.Dyrskuet varer til og med hele søndag 2. juni. Detaljeret program for alle dagene kan læses på www.roskildedyrskue.dk