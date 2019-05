Holland vandt det internationale melodi grand prix

Søndag 19. maj 2019 kl. 01:10Med den afbalancerede 25-årige sanger Duncan Laurence og hans keyboard vandt Holland for første gang siden 1975 årets internationale melodi grand prix. Med sangen "Arcade" som sangeren selv har været med til at skrive. En triumf for den unge kunstner, på hvem verden nu venter.Danmark blev nummer 12 med "Love is Forever" fremført af Eleonora.