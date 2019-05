Grin bare... mere Århus-historie - letbanetog afsporet

Lørdag 18. maj 2019 kl. 22:07Det har sandelig været noget af en Århus-historie at følge den nye letbane i den jyske hovedstad. I dag fortsatte farcen med et tog, der blev afsporet kort efter afgang fra hovedbanegården i Århus. Det har skabt problemer for køreplanen i hele området også i aften.Afsporingen af letbanetoget skete sandsynligvis på grund af en sporskifte fejl.Grin bare... det ligner en klar fortsættelse af Århus-historierne "i gamle dage".