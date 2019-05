Kæmpe svindel-affære med olivenolie - tysk-italienske fupmagere anholdt

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 18. maj 2019 kl. 21:06Skandalerne bliver stadig flere indenfor det europæiske fællesskab. Hvor tysk-italiensk fup og falskneri i milliard-klassen netop er afsløret. Falsk olivenolie er fordelt fra lagre i Tyskland, hvor 150.000 liter netop er beslaglagt af internationalt politi. Svindlen anslås at have et omfang af 1 million liter årligt. Solgt for den 10-dobbelte pris af, hvad det reelt har været værd. Solsikkeolie er blevet "forarbejdet" og solgt som 1. klasses olivenolie. Indtil videre er 20 anholdt i de 2 lande, men det er med sikkerhed en sag, hvis enorme dimensioner endnu ikke er kendt.Da politiet slog til, var lastbiler lastet med 100.000 liter af den falske olivenolie parat til at blive kørt ud til supermarkeder og restauranter.