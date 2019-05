Mand anholdt - sigtet for at stå bag 3 brutale kniv-røverier

Lørdag 18. maj 2019 kl. 18:15En ikke nærmere identificeret 33-årig mand er i eftermiddag blevet anholdt og sigtet for at stå bag 3 brutale kniv-røverier det sidste døgns tid i centrum af den jyske hovedstad Århus. Hvor han truede sig til henholdsvis kort-koder, og at ofrene hævede store pengebeløb til ham.Røverierne fandt sted omkring samme nabolag og gik udover 2 mænd og 1 kvinde. Ved det første røveri havde han øjensynligt en "hjælper". Som politiet stadig leder efter.