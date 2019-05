Australien - 16 millioner skal vælge et nyt parlament

Lørdag 18. maj 2019 kl. 10:47Det store land Australien går i indeværende døgn til valg. Over 16 millioner vælgere skal sammensætte et nyt parlament (150 medlemmer af underhuset). De første lokalområder har allerede lukket valgstederne, så store forhold er der tale om. Parlamentet vælges for en periode af 3 år.Den siddende regering bestående af liberal-konservative slås for at fortsætte, men arbejderpartiet er på fremmarch.