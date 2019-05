Der er noget galt... i Tyskland

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 17. maj 2019 kl. 22:19Den er gal med den brede tyske befolknings økonomi. Mange millioner tyskere "hakker i det", og det skal der snarest rettes op på, lyder rådene fra den internationale valutafond (IMF). Lavere skat og højere lønninger er det, der er brug for. Hvilket nødvendiggør reformer af det tunge tyske bureaukrati.Hvilket også gælder skattesystemet. Desuden er der behov for flere investeringer ikke mindst i infrastrukturen.De tyske politikere, som eller er gode til at gøre sig kloge på alle andre landes forhold... har fået noget at læse fra IMF (www.imf.org).